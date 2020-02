Supportersclub van Westerlo laat zich uit over de tweede periode: "Het is de meest constante ploeg"

Het is razend spannend in 1B. Met nog twee speeldagen te gaan staan Westerlo, Beerschot en Virton samen aan de leiding. Dit weekend staat een confrontatie tussen Westerlo en Virton op het programma.

Volgens Jimmy Mangelschots is deze wedstrijd cruciaal. "Virton is de meest constante ploeg in deze reeks. Als we dit weekend thuis kunnen winnen, lijken ze uitgeteld voor de periodetitel. Dan gaat het tussen ons en Beerschot."

Toch wordt het geen makkelijke opdracht. "Het is een goede ploeg, maar ik denk niet dat wij moeten onderdoen. Ons voordeel is ook dat we thuis spelen. Hopelijk komen er veel supporters en sturen ze onze ploeg vooruit."

Mangelschots leeft mee met zijn club en hij vindt het razend spannend. "We staan al weken met meerdere op een zakdoek en het maakte competitie wel leuk. We zijn al een heel seizoen mee in de running en het zou jammer zijn als we het nu net niet zouden halen. Als we dit weekend kunnen winnen van Virton is een eerste belangrijke stap gezet."