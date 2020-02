Smalling: "Hopelijk wordt wedstrijd tegen AA Gent een kantelpunt"

AS Roma ontvangt vanavond AA Gent in de Europa League. De Buffalo's zijn lang niet kansloos, want het gaat niet al te best met de Romeinen.

AS Roma verloor drie keer op rij in de competitie en ging er in de kwartfinale van de Italiaanse beker uit tegen Juventus. De Europa League lijkt stilaan de laatste weg om hun seizoen te redden. “We beleven inderdaad een vervelende periode”, vertelde Chris Smalling op de website van de Romeinen. “Hopelijk wordt de wedstrijd tegen Gent een kantelpunt.” “We speelden goed, maar de afgelopen maand zijn we helemaal ingestort. Dat is moeilijk te accepteren. We zijn daar allemaal schuldig aan. Zowel collectief als individueel. We weten dat het dringend beter moet.”





Volg AS Roma - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.