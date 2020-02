Juan Mata voor clash tegen Club Brugge: "In de Premier League kan je een misstap nog rechtzetten, maar in de Europa League..."

Juan Mata neemt het donderdag met Manchester United op tegen Club Brugge. De Spanjaard toont veel respect voor blauw-zwart, maar gaat uit van eigen sterkte.

Mata beseft dat Club Brugge klaar zal zijn om hen een warm welkom te geven. “Ik herinner mij twee van hun wedstrijden in de Champions League. Dit soort grote wedstrijden is niet nieuw voor hen. Ze zullen dan ook niet bang zijn om het tegen ons op te nemen”, vertelde hij op de officiële site van United.

“We moeten er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. We willen net als in 2017 het toernooi winnen. Dan mogen we wel geen domme fouten maken. Eén tegendoelpunt kan ons de kwalificatie kosten. In de Premier League kan je een misstap nog rechtzetten. In de Europa League, betekent een slechte dag de uitschakeling.”