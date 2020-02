Messi hint op terugkeer ex-ploegmaat en laat zich uit over eigen toekomst

Lionel Messi heeft in een exclusief interview met Mundo Deportivo nog maar eens gehint op de terugkeer van ex-ploegmaat Neymar. "We zijn op dit moment niet goed genoeg om de Champions League te winnen", zei Messi eerlijk.

De recordwinnaar van de Ballon d'Or vindt dat zijn team nog "serieus zal moeten groeien" als het nog maar kans wil maken op de Champions League. Zelfs onder nieuwe coach Quique Setién ziet Messi het niet goedkomen.

Een kwaliteitsinjectie kan dan misschien helpen. Volgens Messi wil ex-ploegmaat Neymar "heel graag terugkeren naar Barcelona." Iets dat al lang in de lucht hangt, maar er nog niet van gekomen is. Met deze uitspraken wil Messi waarschijnlijk nog wat extra druk op het bestuur leggen.

Eigen toekomst

Want de afgelopen maanden leeft Messi in onvrede met het bestuur en dan vooral met sportief directeur Abidal. Die laatste zei dat de spelers beter hun best moesten doen op het veld, een uitspraak die bij Messi in het verkeerde keelgat schoot.

Over zijn eigen toekomst is Messi duidelijk: "Ik heb al vaak gezegd dat ik van plan ben om te blijven, zolang de club en de supporters achter mij staan. Ik wil nog trofeeën winnen met Barcelona", klonk het in Mundo Deportivo.