Philippe Clement is fier op zijn spelers: "Manchester United is verwittigd voor de terugwedstrijd"

Club Brugge heeft na een sterke wedstrijd 1-1 gelijkgespeeld tegen Manchester United. Dennis opende de score, maar Martial kon net voor de rust de gelijkmaker scoren. Philippe Clement was na de wedstrijd trots op zijn spelers.

Clement gaf meer uitleg op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik ben fier op mijn spelers. Ze hebben alles getoond wat ik vandaag wilde zien. Onze jonkies hebben ook zeer mooie stappen gezet. De Cuyper speelde een uitstekende wedstrijd."

Toch is Clement ook teleurgesteld door het tegendoelpunt. "Ons doelpunt was belangrijk, maar tegendoelpunt was zeker te vermijden. Toch zijn we blijven strijden en blijven voetballen. Manchester United is gewaarschuwd voor de terugwedstrijd", aldus een strijdvaardige Clement.

Rode kaart?

Clement kwam ook nog even terug op een penaltyincident met Dennis. "Romero moet daar altijd een rode kaart krijgen en het moest ook een penalty zijn. Dan heb je een andere match, maar jammer genoeg zat het niet mee."