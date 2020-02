Supportersclub van Westerlo is onder de indruk van deze speler: "Hij maakt regelmatig het verschil"

Westerlo staat dit weekend voor een zeer belangrijke wedstrijd. De ploeg neemt het dan op tegen Virton. Beide ploegen staan aan de leiding in de tweede periode en dus kan de winnaar een enorme zaak doen voor de periodetitel.

Bij supportersclub de Blue ARAs hopen ze dat Christian Brüls de ploeg op sleeptouw neemt. Hij is de laatste weken in vorm. "Ik denk dat Christian Brüls mee zou kunnen bij een ploeg in 1A. Hij is uistekend bezig dit seizoen", aldus Jimmy Mangelschots.

Volgens Mangelschots is Brüls een cruciale speler in het team. "Hij maakt regelmatig het verschil en daarom is hij zo belangrijk voor ons, maar de andere spelers doen het uiteraard ook uitstekend. Hopelijk kunnen we dit weekend een belangrijke stap zetten richting de periodetitel", aldus de voorzitter van supportersclub de Blue ARAs.