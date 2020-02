Demarez: "Opvallend dat De Cuyper net als De Ketelare in een Europese topmatch debuteert"

Philippe Clement verraste donderdagavond door Maxim De Cuyper aan de aftrap te brengen tegen Manchester United. De negentienjarige linkspoot stelde niet teleur.

"De Cuyper zat vanaf de eerste minuut in de match", analyseerde Eddy Demarez voor Sporza. "Hij had al enkele oefenmatchen gespeeld en traint al een tijdje met de A-kern, maar het is opmerkelijk dat hij uitgerekend gisteren zijn debuut maakte."

"Het zou logischer zijn als je in de beker start of in de competitie tegen een mindere ploeg, maar net als Charles De Ketelaere debuteerde hij in een Europese topmatch."

"Ik geef een pluim aan Clement dat hij kan inschatten dat De Cuyper dat in zich heeft en dat hij de jongeling daar ook nog eens van kan overtuigen. De coach neemt de druk weg en kan dat goed overbrengen."

“Maxim heeft een hele goeie linkse voet, is technisch sterk en ziet het spelletje. Zijn passing vooruit is goed. Hij gaf balletjes tussendoor en heeft een goeie voorzet en vrijschop."

"Zijn loopvermogen viel ook op. Hij speelde zo'n zeventig minuten mee in een match waarin het tempo toch vijf keer hoger lag dan bij de beloften. Hij heeft meteen enkele stappen kunnen overslaan."

"De Ketelaere is groter en sterker, De Cuyper is frèler, heeft zijn lichaam nog niet mee en moet body kweken. Hij zal niet snel de dribbels van De Ketelaere doen, maar hij kan de bal neerleggen waar de bal moet zijn."

"Het is natuurlijk fijn om vast te stellen dat twee jonge gasten in één seizoen kunnen komen piepen bij Club. De vraag is natuurlijk: blijft het duren? Blijven ze kansen krijgen? Ik heb het gevoel dat Clement hen die wel zal geven, maar ze moeten blijven presteren en progressie blijven maken."