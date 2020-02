Club Brugge loopt averij op na intense wedstrijd tegen Manchester United

Club Brugge zal voor de terugmatch op volle sterkte moeten aantreden om alsnog een ronde verder te gaan in Europa. Het zal daarbij wel niet kunnen rekenen op Eder Balanta, die dubbele pech heeft.

Niet alleen liep de Colombiaan tegen een tweede geel karton aan waardoor hij sowieso de terugmatch mist op Old Trafford. Daarenboven incasseerde hij een elleboogstoot. De verdedigende middenvelder zijn oog zwol daarna op en hij werd vervangen bij de rust door Vormer.

Het is onzeker of Balanta de confrontatie met Charleroi komende zondag gaat halen. Bij Club Brugge gaat men nu onderzoeken of het gaat om een breuk van de oogkas.