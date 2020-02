Mechele slaat mea culpa na dure inschattingsfout: "Ik moet de knop snel omdraaien"

Een volwassen wedstrijd van Club Brugge tegen Man United, maar één foutje van Brandon Mechele zet wel een hypotheek op de kansen van blauw-zwart op een achtste finale in de Europa League.

De nochtans doorgaans betrouwbare Mechele ging te makkelijk in de fout bij de gelijkmaker van Martial. De centrale verdediger schatte de ingooi van de jonge De Cuyper volledig verkeerd in en liet zich aftroeven door de snelle Fransman.

Mea Culpa

Na de wedstrijd sloeg de 27-jarige verdediger wel mea culpa: Dat is het leven van een verdediger", zuchtte Mechele bij Het Laatste Nieuws. "Eén klein foutje en dat wordt genadeloos afgemaakt."

't Was een inschattingsfout. Ik dacht dat de bal trager kwam, maar eens hij de grond raakte, schoof hij snel door. Zoiets mag niet gebeuren - achteraf bekeken had ik de bal beter ineens naar voren getrapt."

"Dit is even balen maar gelukkig is er over drie dagen weer een wedstrijd. Ik moet snel de knop omdraaien en me focussen op die match", besloot een ontgoochelde Mechele.