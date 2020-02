POLL: wie scoorde het mooiste doelpunt in de Europa League deze week?

Er vielen heel wat mooie doelpunten in de Europa League gisterenavond. Dennis, Kamada, Deyverson, Ruben Neves en Fransergio maakten allemaal heerlijke doelpunten. Naar wie gaat uw voorkeur uit? Laat het weten in onze poll!

Best goal you will see today or for the rest of the week 👀



Ruben #Neves with a contender for goal of the season #Wolves pic.twitter.com/9nuRtjFQAe