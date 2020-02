Ligt 1B dit weekend in een definitieve plooi? Onder meer een kraker tussen Westerlo en Virton op het programma

De chaos is compleet in 1B. De wedstrijd tussen Beerschot en Virton wordt namelijk nietig verklaard. Het is nog niet duidelijk wat er nu zal gebeuren, maar lang kunnen we er nu niet over nadenken, want er wordt natuurlijk ook gevoetbald dit weekend.

Vanavond moet Union op bezoek bij OH Leuven. OHL verloor het voorbije weekend op het veld van Beerschot en dus wordt het moeilijk voor de club van Euvrard om na de eerste periodetitel ook de tweede periodetitel binnen te halen. De club staat op drie punten van de leiders. Union lijkt al zeker uitgeteld, want zij volgen al op vier punten. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren nadat de wedstrijd tussen Beerschot en Virton nietig werd verklaard en dus staat Virton voorlopig nog mee aan de leiding in de tweede periode. Morgen spelen ze de kraker tegen Westerlo. De verliezende club zou wel eens uitgeschakeld kunnen zijn voor de periodetitel. Roeselare - Lokeren en Beerschot - Lommel Ook in de onderste regionen is er morgen een belangrijk duel. Sporting Lokeren moet namelijk op bezoek bij Roeselare. Het is nog niet duidelijk of het de laatste wedstrijd van Lokeren zal worden door een eventueel faillissement, maar het is wel duidelijk dat de spelers, ondanks een achterstallig loon, willen blijven strijden voor de club. Het verschil tussen Roeselare en Lokeren is 7 punten, dus de ploeg van Stijn Vreven kan de laatste plaats niet meer ontlopen. Beerschot kreeg vandaag goed nieuws van de De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Zondag kunnen ze hun ambities voor de periodetitel nog kracht bijzetten door thuis te winnen tegen Lommel. De ploeg van Peter Maes wil echter ook punten pakken om zo uit de greep van Roeselare te blijven voor de play-downs. Het is dus wel duidelijk dat er voor veel ploegen nog heel wat op het spel staat.