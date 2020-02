Mo Messoudi zag sterk Gent aan het werk tegen AS Roma, maar: "Begrijp de keuze voor Lustig niet"

AA Gent had het in het openingskwartier knap lastig met de omstandigheden van het Stadio Olimpico en de veldbezetting van de Romeinen. Daarna herstelden de Buffalo's en lieten enkele opgelegde kansen onbenut op dat levensbelangrijke uitdoelpunt.

Desondanks was Jess Thorup na afloop fier op wat zijn team op de mat legde. Ook Analist Mo Messoudi, die nog speelde voor AA Gent, was meer dan tevreden met het Gentse spel. Al bleef hij ook met een wrange nasmaak achter, bekende hij in een gesprek met Voetbalkrant.com.

“Je blijft met het gevoel achter dat er meer in zat, hé. In de beginfase had Gent het heel moeilijk met de veldbezetting van Roma. Doordat Cristante steeds tussen de twee centrale verdedigers inzakte, moesten Kums en Vadis doordekken op de backs. Hierdoor kwam Gent centraal in het middenveld in de problemen. Na dat openingsdoelpunt hebben ze dat goed rechtgezet en hebben ze de match in handen genomen.”

“Vooral in de eerste helft namen de spelers op de beslissende momenten net de verkeerde keuze. Ik denk dat Vadis tot twee keer toe een overtalsituatie niet goed uitspeelt. Op zo’n momenten moet je blijven oprukken tot de verdediger instapt. Dan pas kan je de verdediger uitspelen met een pass of een actie.”

STERK MIDDENVELD

Ook in de tweede helft bleef Gent dominant op zoek gaan naar een doelpunt. Vooral het Gentse middenveld viel Messoudi op. “Ik vond de centrale verdedigers sterk, we hebben Dzeko nauwelijks gezien. Maar ook het middenveld drukte zijn stempel, en dan nog vooral Owusu en Vadis. Bezus had het iets moeilijk, maar die heeft toch ook altijd enkele leuke passjes in de voeten”, aldus Messoudi.

“Helaas was Depoitre net niet scherp genoeg voor doel. Die herneming bij de vrije trap moet gewoon binnen en ook met die bekeken voorzet van Kums moest hij meer doen.”

WAAROM LUSTIG?

Dat Thorup op de rechtsachter koos voor de ervaren Lustig deed Messoudi de wenkbrauwen fronsen. “Die keuze begrijp ik echt niet. Meer behouden spelen en meer ervaring in de ploeg krijgen is ok, maar zo’n Lustig beseft maar al te goed dat hij geen eerste keuze meer is. Dat je dan in zo’n match voor de leeuwen wordt gegooid, is niet eenvoudig. Voornamelijk in de tweede helft viel op dat Lustig in de opbouw gewoonweg niet zo sterk is. Hij speelde een zeer ongelukkige match. Ik verwacht volgende week dan ook Castro-Montes aan de aftrap.”

“Ik geloof nog steeds dat Gent zich kan kwalificeren voor de volgende ronde. Het wordt zaak om niet te snel alles op alles te zetten, want een doelpunt van de Italianen kan dodelijk zijn. Genoeg jongens achter de bal houden blijft de boodschap. Als het Gentse publiek er dan nog eens achter gaat staan in de Ghelamco Arena, zou het best wel eens een mooie avond kunnen worden”, besluit Messoudi.