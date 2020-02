KV Kortrijk kan kloof op een bijzonder gehavend KRC Genk halveren in strijd om play-off 1 helemaal opengooien

KV Kortrijk en KRC Genk openen op vrijdagavond in het Guldensporenstadion speeldag 27 van de vaderlandse competitie. En op die wedstrijd staat wel degelijk de nodige spanning.

Genk staat momenteel zesde in de stand en kan met een overwinning in Kortrijk een prima zaak doen in de strijd om play-off 1. Het zou zo ook meteen druk zetten op KV Mechelen en de andere gegadigden en vanuit de luie zetel kunnen uitkijken.

KV Kortrijk van zijn kant staat momenteel elfde in de stand, maar kan met een overwinning wel tot op amper drie punten komen van de Limburgers en zo de strijd om het zesde ticket in play-off 1 opnieuw nog heel wat meer openen.

De Kerels wonnen al zeven keer van de laatste vijftien wedstrijden in eigen huis van Genk. De selectie blinkt bovendien van gezondheid, want iedereen is fit en klaar voor de strijd in het Guldensporenstadion. Dat is bij de bezoekers toch wel anders.

"Behalve langdurig gekwetsten Vukovic, Heynen en Vandevoordt liggen er nog enkele jongens in de lappenmand", klinkt het bij Genk. "Uronen blesseerde zich deze week op training aan de hamstrings, Borges is out en Møller Dæhli is nog niet wedstrijdfit. Dewaest liep in de thuiswedstrijd tegen Standard tegen een vijfde gele kaart aan en is geschorst."