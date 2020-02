Van Basten haalt vernietigend uit na Europa League-verlies van Ajax: "Die scheidsrechter is echt een koekenbakker"

Ajax staat met één been uit Europa na een ontgoochelende wedstrijd bij Getafe (2-0). Marco Van Basten kookte na de match van woede. De Franse scheidsrechter Ruddy Buque was de gebeten hond.

Bij FOX Sports ventileerde de ex-vedette van Ajax en AC Milan zijn frustraties: "Dat is toch ongelooflijk? Dat je van de 90 minuten, 42 minuten hebt gevoetbald. Dat is toch een achterlijke regel?"

"Ik vond die scheidsrechter echt een oelewapper. Die gaat maar door in die komedie, hij ging er maar in mee. In plaats van dat hij er wat aan doet... De verkeerde ploeg helpen. Die scheidsrechter is echt een koekenbakker."