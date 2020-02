Drie redenen voor OHL om vol voor zege te gaan tegen Union: "Nu achterover leunen en dan knallen in finale: daar geloof ik niet in"

OHL ontvangt vrijdagavond Union op de voorlaatste speeldag van de tweede periode in 1B. Door de nederlaag tegen Beerschot is de kans op nieuwe periodewinst heel klein voor OHL. Toch is Vincent Euvrard met niets minder dan winst tevreden tegen Union.

Op de webstek van OHL komt Euvrard nog even terug op de nederlaag van vorige week op het Kiel. "Het was een heel bittere pil voor ons, daar moeten we niet flauw over doen. Al lieten we ook zeker veel positieve zaken zien."

Door de nederlaag moet OHL Virton, Westerlo en Beerschot laten gaan in de tweede periode. Wat niet wil zeggen dat OHL de handdoek in de ring gooit, integendeel. "We hebben nog steeds een waterkans op de tweede periode, dus we zullen vol aan de bak moeten tegen Union. Daarnaast hebben we de punten ook nog nodig voor het algemeen klassement. Het thuisvoordeel in de promotiefinale staat op het spel."

"En wat zouden we in de twee resterende wedstrijden maar wat aanmodderen? Nu achterover leunen om er dan in de promotiefinale terug vol in te vliegen? Nee, daar geloof ik niet in. We zullen vrijdag met ons sterkst mogelijke elftal aan de aftrap verschijnen", verzekert de Leuvense T1.