IJslandse flankspeler imponeert bij Union: "Blij dat we zo'n speler hebben kunnen doen tekenen"

Het was Teddy Teuma die Union over de streep trok in Leuven, maar ook het aandeel van de IJslander Aron Sigurdarson valt niet te onderschatten. Die zorgde er eerst voor dat Union zich in deze wedstrijd in een gunstige positie nestelde. Bij de Brusselse club genieten ze van zijn kwaliteiten.

Zijn acties kunnen schade aanrichten - met die dribbelvaardigheid zit het wel goed - en er zit haast nog meer dreiging in die haarfijne traptechniek. Sigurdarson toonde zich in Leuven erg doelgericht en haast elk schot was gevaarlijk. In deze vorm ontpopt hij zich tot één van de betere voetballers in 1B. "Dat laat ik aan anderen over om te zeggen. Ik hou ervan om op deze manier met de jongens te voetballen."

Karakter getoond

Zijn doelstellingen zijn duidelijk. "Ik wil de ploeg helpen met doelpunten, en vooral wedstrijden winnen." Dat lukte alvast in Leuven. "We wilden niet dezelfde fouten maken als vorige week, maar toch lieten we hen terugkomen. We hebben nadien wel karakter getoond. Dat geeft een goed gevoel."

Valt er dan toch nog een appel uit de kast voor Union? "In voetbal is alles mogelijk. We spelen nu al twee wedstrijden na mekaar een goede eerste helft. We moeten een volledige match op dat niveau kunnen spelen. Daar gaan we aan werken en dan zullen we verbeteren."

Meer concurrentie

Trainer Christiansen is alvast verheugd dat hij op Sigurdarson kan rekenen. "Hij is een speler die ons tijdens de winterperiode is komen vervoegen. Hij brengt wat frisheid in een team, is sterk in de actie één tegen één. Hij kan ook doelpunten maken en zorgt voor meer concurrentie in het team. Hij begint aangepast te geraken aan onze ideeën. Ik ben blij dat we zo'n speler hebben kunnen doen tekenen."