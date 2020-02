Niet alleen Westerlo, maar ook Virton laat het er niet bij: club trekt naar het BAS

Er is heel wat chaos in 1B. De wedstrijd tussen Virton en Beerschot is deze middag namelijk nietig verklaard. Westerlo ging al in evocatie en nu heeft Virton laten weten dat de club naar het BAS zal trekken.

De wedstrijd tussen Virton en Beerschot is nietig verklaard. Virton won deze wedstrijd met 1-0 na een controversieel doelpunt. De club had namelijk een vrije trap genomen terwijl de scheidsrechter nog met zijn rug naar de bal stond en uitleg aan het geven was. Beerschot trok naar De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en zij gaven de club gelijk. Er werd deze middag dan ook beslist dat de match op 2 maart herspeeld moet worden. Westerlo was niet tevreden over deze beslissing en ging in evocatie. Nu heeft ook Virton laten weten dat ze het er niet bij gaan laten. De club zal naar het BAS trekken. Volgens Sporza heeft Virton In een communiqué laten weten dat ze met verbazing kennis hebben genomen van de beslissing en dat het vanzelfsprekend is dat ze naar het BAS gaan.