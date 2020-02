Rinkelt de kassa opnieuw voor Racing Genk? Gerrard oordeelt over aankoopoptie op toptalent

Met de grote trom werd hij afgelopen zomer binnengehaald bij Racing Genk. Half Europa hengelde achter zijn diensten, maar Ianis Hagi koos uiteindelijk voor België en de Cristal Arena. Een half jaar later doet de zoon van de Roemeense legende Gheorge dan toch zijn (achter)naam alle eer aan.

Donderdag was Hagi namelijk de grote man in de Europa League (twee goals tegen Braga) bij Rangers FC, waar hij door Genk uitgeleend werd afgelopen winter. In een mum van tijd ontpopte het Roemeens toptalent zich tot dé smaakmaker in Glasgow.

Aankoopoptie

Mcallister, de assistent van Gerrard bij de Schotse topclub, denkt ondertussen al verder: "Hij heeft talent, daar twijfelt niemand aan", zegt de T2 bij Daily Star. "Als hij zo blijft presteren moeten we kijken naar die aankoopoptie (die bedraagt zes miljoen euro, red.)."

"De manager (Gerrard, red.) heeft het laatste woord, maar Hagi heeft indruk gemaakt op ons allemaal. We willen ervoor zorgen dat hij blijft presteren en zijn vertrouwen hoog houden. Tegen Braga zongen 50.000 fans zijn naam, dat moet hem deugd doen."