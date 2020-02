"Daarom staan we negende": Opleidingshoofd van Anderlecht ziet verklaring voor mindere resultaten

Anderlecht loopt het risico om voor het eerst sinds de invoering van de play-offs naast de top-6 te grijpen. De club is sinds dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen en rekent veel op eigen jeugdspelers. Hen valt weinig te verwijten volgens Jean Kindermans, opleidingshoofd van paars-wit.

"Het zou vreemd zijn dat de directeur van de jeugdopleiding zoiets zou verkondigen", zei Jean Kindermans bij Het Laatste Nieuws. "Waar zouden we vandaag zonder de jongeren staan? Anderlecht is een club waar eigen talenten altijd kansen zullen krijgen. Neem nu Colassin, die uit het niets een meerwaarde werd."

Maar waar ligt dan wel de oorzaak voor de slechte resultaten? "Anderlecht was vroeger op zijn sterkste als er een mix van ervaring en jeugd was. De ervaren jongens namen het voortouwe en maakten het voor de jongeren gemakkelijker. Dat evenwicht is er nu niet en daarom staan we negende", besloot Kindermans.