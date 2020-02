Westerlo ziet heel belangrijke taak voor BAS: "Anders zullen nog weinig competities een sportief verloop kennen"

Westerlo gaat niet in evocatie, maar vervoegt Virton wel bij het BAS na de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep om Virton-Beerschot te laten herspelen. In de Kempen zien ze een gevaarlijk precedent als het BAS de Geschillencommissie volgt.

“Het is jammer dat deze competitie opnieuw geen sportieve afloop zal kennen en voor een rechtbank beslist zal worden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we dit tot een goed einde kunnen brengen", klink het bij algemeen directeur Wim Van Hove bij HLN.

Volgens Van Hove ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het BAS. “Als het BAS de beslissing van de Geschillencommissie bevestigt, staat de deur voor procedures en rechtszaken wagenwijd open. Elke reden is dan goed om een klacht in te dienen en dan zullen weinig competities nog een sportief verloop kennen. Ik kan me niet voorstellen dat men dit gaat toelaten."

En gaat dit gebeuren voor de finalewedstrijden gepland staan? “Het dossier is ditmaal niet zo uitgebreid, dus ik hoop dat het BAS voor het einde van de reguliere competitie uitspraak doet. In het andere geval zullen de finalewedstrijden wellicht uitgesteld worden.