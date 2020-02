Balende STVV-doelman na kansloze nederlaag tegen AA Gent: "Heel frustrerende avond"

Niet wat er ervan verwacht hadden, dat is het minste wat je kon zeggen. Na de nederlaag tegen Cercle Brugge wilde STVV tegen AA Gent een reactie tonen. De eerste zeven minuten oogden veelbelovelend, waarna de Kanaries volledig zoek gespeeld werden door AA Gent.

Tot grote frustratie van heel STVV. Een zichtbaar teleurgestelde Kenny Steppe stak dat na afloop van de partij ook niet onder stoelen of banken.

"Dit was een heel frustrerende avond voor ons. Dat we de eerste grote kans kregen? Dat kan ik me eerlijk gezegd zelfs niet meer herinneren. Ik heb echt niet veel goede dingen gezien van ons. Al is dat ook deels de verdienste van een heel sterk AA Gent. Zelfs na een zware midweekwedstrijd speelden ze erg goed", aldus de STVV-doelman.

Na tien minuten stond Steppe oog in oog met Jonathan David. De doelman raakte de strafschop, maar ging er alsnog in. "Doodzonde! Ik zit er nog goed bij, maar helaas ging hij er in. Een penaltysave had ons een boost kunnen geven."