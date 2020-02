United-coach Solskjaer waarschuwt Club Brugge: "Als hij in grootse doen is..."

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer bewierookte zondag Anthony Martial na zijn wondermooie goal tegen Watford, maar wil nog meer zien van zijn spits. Club Brugge weze gewaarschuwd voor donderdag.

De Fransman zorgde met een knap doelpunt voor de 2-0 en zette daarmee zijn totaal op vijftien. Door de makkelijke 3-0-overwinning wipte United zondag naar plaats vijf in het klassement op drie punten van Chelsea, dat vierde staat.

Voor Martial was het zijn derde doelpunt in evenveel wedstrijden. Ook donderdag scoorde hij in Brugge. Maar Solskjaer is nog niet tevreden en zei na de wedstrijd tegen Watford dat hij nog meer wil zien van zijn aanvaller.

"Ik ben blij met de knappe week die Anthony had. Hij had vele kritikasters en ik was zoniet zijn grootste", vertelde Solskjaer aan de Britse pers. "De actie die hij deed voor het doelpunt... mind-blowing. Maar ik wil nog meer zo'n dingen van hem zien. In grootse doen kan hij zoveel."