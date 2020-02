Tuchel neemt Neymar in bescherming: "Dat had ik nog nooit gezien"

PSG won zondagavond met 4-3 van Bordeaux na een regelrechte spektakelmatch. In de slotfase moest de Braziliaanse vedette Neymar wel van het veld met een tweede gele kaart. En die vond trainer Thomas Tuchel maar bizar...

Zijn tweede gele kaart kreeg Neymar na een overtreding op Yacine Adli. "Als we het over die tweede gele gele kaart hebben, moeten we het volledige verhaal vertellen. Net daarvoor had Neymars tegenstander een overtreding gemaakt. De vierde scheidsrechter stond daardoor nog altijd op het veld, maar er werd gewoon voortgespeeld. Dat had ik nog nooit gezien", aldus Tuchel.

"Oké, die tweede gele kaart had Neymar kunnen vermijden. Maar ik begrijp hem wel. Hij was geïrriteerd door de hele situatie van daarvoor. Zijn tegenstander had geen geel gekregen. Het is menselijk dat Neymar boos was. De hele situatie was eigenlijk bizar."