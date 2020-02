Poging om de 1B-knoop te ontwarren: betrokken clubs mogen zich uitspreken over mogelijk uitstel promotiefinales

Veel commotie en vooral chaos in eerste klasse B sinds de Geschillencommissie Hoger Beroep besloot om de wedstrijd Virton - Beerschot te laten herspelen op 2 maart. Als eventuele klachten nog behandeld moeten worden, wordt het wel erg krap om de promotiefinales op de huidige datum te behouden.

Die staan immers het weekend nadien al op het programma. Aanvankelijk liet de Pro League weten dat alle wedstrijden op de voorziene data moesten doorgaan. Volgens Gazet van Antwerpen is er nu toch een opening en heeft de Pro League aan Beerschot, Westerlo en OHL gevraagd of ze akkoord zouden gaan met uitstel van de promotiefinales.

Beerschot en Westerlo zijn de enige twee ploegen die nog in aanmerking komen voor de tweede periodetitel en OHL is de eerste periodekampioen. Het is vooral de vraag of het BAS snel genoeg een uitspraak kan doen indien Virton een klacht neerlegt. Anderzijds is het onzeker of de Luxemburgers dat nog wel zullen doen nu ze er sportief nog weinig baat bij hebben.

Nog geen antwoord

Beerschot heeft alvast te kennen gegeven dat het erop rekent dat alle wedstrijden op de geplande data doorgaan. Westerlo en OHL hebben de Pro League nog geen antwoord bezorgd.