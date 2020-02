Officieel, chaos in 1B compleet? Virton trekt naar het BAS en vraagt om erg snelle oplossing

De wedstrijd tussen Virton en Beerschot werd enkele dagen geleden nietig verklaard. Westerlo ging daartegen in evocatie en ook Virton is duidelijk in de reactie.

Virton won de wedstrijd met 1-0 na een controversieel doelpunt. De club had namelijk een vrije trap genomen terwijl de scheidsrechter nog met zijn rug naar de bal stond en uitleg aan het geven was. Beerschot trok naar de Geschillencommissie en kreeg gelijk: de match moet opnieuw worden gespeeld. Normaal gezien zal die match plaatsvinden op 2 maart. Dus na de laatste speeldag in 1B. Beerschot zou daar (tegenover Westerlo) nog een flink voordeel kunnen aan hebben, terwijl voor Virton ondertussen niets meer op het spel staat - iets wat bij de 1-0 zege van toen wél nog het geval was. BAS De club trekt nu ook officieel naar het BAS. In een persbericht hebben ze zwaar uitgehaald: "Als we de replay van volgende week verliezen, dan kunnen Westerlo en het brede publiek zich vragen stellen bij de sportieve legitimiteit van dat verlies." "We willen zo'n scenario vermijden en acteren puur ter bescherming van het algemeen belang en voor ons imago." Virton wil een uitspraak van het BAS voor komende vrijdag, om zo de competitie niet verder in het gedrang te brengen.