Wat staat er nog te gebeuren in 1B? De scenario's voor de slotspeeldag, de eventuele inhaalmatch én de finalewedstrijden onder de loep

Normaal gezien zou vrijdag het doek vallen over de tweede periode in 1B. Maar mogelijk zal de wedstrijd tussen Virton en Beerschot nog opnieuw moeten worden gespeeld. Het zorgt voor een bijzonder vreemd scenario. Hoe loopt het af en wat is nog allemaal mogelijk?

Zowel Westerlo als Beerschot hebben momenteel 23 punten, maar Westerlo heeft een wedstrijd meer gewonnen en is dus voorlopig in het voordeel. Het is dus aan Beerschot om meer punten te pakken dan de Kemphanen.

Als Beerschot vrijdag in Lokeren een beter resultaat haalt dan Westerlo doet in Union, dan is het meteen duidelijk en speelt Beerschot de finalewedstrijden tegen OH Leuven. Doet het dat niet, dan krijgt het tegen Virton mogelijk een extra kans om boven Westerlo uit te komen.

Finalewedstrijden

En wat met die finalewedstrijden? In het totaalklassement heeft Westerlo voorlopig 49 punten. Dat zijn er drie meer dan OH Leuven en negen meer dan Beerschot.

In een finalewedstrijd tegen Beerschot zou OH Leuven het thuisvoordeel hebben en dus de tweede wedstrijd in eigen huis mogen afwerken. Tegen Westerlo zou dat omgekeerd zijn. Benieuwd welke gevolgen dat kan hebben voor de evocatie tegen de annulatie van de wedstrijd tussen Virton en Beerschot.