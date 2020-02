Zidane over situatie van Hazard: "Eden wil spelen: ik zie in zijn ogen dat hij ongelukkig is"

Eén dag voor de clash met Manchester City ging het op de persconferentie bij Real Madrid niet enkel over de Champions League. Ook de situatie van Eden Hazard kwam uiteraard ter sprake.

De Rode Duivel liep een nieuwe blessure op en staat een hele tijd aan de kant. Zelfs zijn EK komt daardoor in gevaar.

Maar hoe lang staat Eden aan de kant? En moet hij onder het mes of niet? Zinédine Zidane wou het er eigenlijk liever niet over hebben. “We hebben genoeg bekwame mensen om die knoop door te hakken. Ik moet dat niet beslissen. Ik hoop alleen dat wanneer hij terugkeert, hij dat ook topfit doet.”

"Maar Eden wil spelen. Ik zie in zijn ogen dat hij ongelukkig is. Ik weet niet of hij dit seizoen nog in actie kan komen." Het wordt dus bang afwachten óf en op welk niveau Eden mee kan naar het EK van deze zomer.