Virton - Beerschot wordt maandag onder voorbehoud gespeeld want... Virton gaat in evocatieberoep

De chaos in 1B is dan toch nog niet voorbij. Excelsior Virton gaat namelijk in evocatieberoep tegen de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. En toch extra speciaal: dat beroep werkt niét opschortend.

Met andere woorden: de wedstrijd tussen Excelsior Virton en Beerschot gaat maandag - dus ná het einde van de reguliere competitie in 1B - gewoon door. Maar die wedstrijd zal dus onder voorbehoud afgewerkt worden. Virton gaat namelijk in evocatieberoep tegen de beslissing van het BAS. Wedstrijd maandag, maar onder voorbehoud Dat beroep bestaat erin dat er wordt onderzocht of er geen procedurefouten zijn gemaakt. In het slechtste geval moet de klacht opnieuw voor de Geschillencommissie behandeld worden.