Bondscoach laat zich uit over blessure Hazard: "Nagaan hoe dit is kunnen gebeuren"

Bondscoach Roberto Martinez is afgezakt naar Madrid waar hij woensdag de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City zal bekijken. Eden Hazard zal er niet bijzijn, hij blesseerde zich vorige zondag in de wedstrijd tegen Levante. "Hij moet nu de juiste hulp krijgen", reageert Martinez bij VTM.

De bondscoach zal twee Rode Duivels wél aan het werk zien vanavond. Courtois staat in het doel bij Real Madrid terwijl De Bruyne bij City op het middenveld met passes zal strooien. Eden Hazard zal de clash vanuit de tribune moeten bekijken. "Zijn blessure is triest voor de hele voetbalwereld, Eden verdient dit niet.", wist Martinez te zeggen.

"Het is belangrijk om na te gaan hoe de blessure is kunnen gebeuren. Eden kan normaal gezien nog zo'n 5 à 6 goede jaren hebben als alles goedkomt." Martinez denkt nog niet aan een eventuele afwezigheid van zijn kapitein op het EK deze zomer: "Hij moet bij zijn club aan zijn herstel werken en de beste behandeling krijgen die mogelijk is. Eerst terugkeren bij Real Madrid, de Rode Duivels komen later wel. Ik maak me nog geen zorgen."