Courtois voor clash tegen Manchester City: "Bondscoach zei: 'daar zag ik weer de Thibaut van het WK'" en "Punt tegen Club Brugge was cruciaal"

Real Madrid ontvangt vanavond Manchester City in de 1/8e finale van de Champions League. In aanloop naar het belangrijke duel sprak Thibaut Courtois met Proximus Sports.

Courtois beleeft een vreemd seizoen. In het begin van het seizoen lag hij constant onder vuur, niet veel later werd hij door de Spaanse media weer gebombardeerd tot beste doelman ter wereld. Het toont aan hoe snel het kan gaan.

"Het punt dat we nog pakten tegen Club Brugge was achteraf gezien belangrijk voor de kwalificatie in de groep, want bij Club lukte op dat moment alles”, aldus Courtois.

“Tegen Galatasaray kwam er voor mij een klik. Plots had ik weer de uitstraling van: 'Niemand passeert mij.' Ik deed een goede tweede redding waarvan achteraf Roberto Martínez mij vertelde: 'Daar zag ik weer de Thibaut vanop het WK'."

“Het belangrijkste voor mij is geen twijfel tonen. Op die manier doe ik ook mijn defensie niet wankelen.”