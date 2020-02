Dele Alli mag het gaan uitleggen na zijn 'grap' met Aziatische man over het coronavirus

In Engeland is Dele Alli in opspraak gekomen nadat hij een filmpje op sociale media heeft gedeeld waarin hij een Aziatische man linkte aan het coronavirus.

"Het coronavirus zal sneller moeten zijn dan dat om mij te pakken te krijgen", zette Dele Alli als bijschrift onder een filmpje. Op de beelden was een Aziatische man te zien en de middenvelder van Tottenham die zijn handen waste met antibacteriële zeep. Het filmpje veroorzaakte controverse en werd meteen offline gehaald door de Engelse international. Maar daar zal de Engelse voetbalbond FA het niet bij laten. "Dele Alli wordt vervolgd voor wangedrag door zijn post op sociale media. Zijn inbreuk bevat een verwijzing naar ras, kleur, etnische origine en/of nationaliteit. Hij heeft tot 5 maart om de FA van antwoord te dienen", klink het in een statement van de FA.