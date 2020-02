Ex-speler van Manchester City vol bewondering: "Kevin De Bruyne is een legende aan het worden"

Manchester City keek na een uur tegen een achterstand aan op bezoek bij Real Madrid. In het slotkwartier zetten de Citizens de scheve situatie recht, onder meer dankzij Kevin De Bruyne. Hij gaf de assist bij de gelijkmaker en schoot zijn team op voorsprong vanop elf meter.

Een goede actie van Kevin De Bruyne gevolgd door een mooie voorzet leidde de 1-1 van Gabriel Jesus in en vijf minuten later scoorde de Rode Duivel het winnende doelpunt uit een strafschop."De eerste zestig minuten viel hij niet zo op, maar toen hij meer in het spel betrokken geraakte was hij geweldig", aldus Micah Richards bij BBC Radio 5.

"Een assist en de winning goal! Wat een niveau en wat een patron op het middenveld. Hij is een grote speler, maar hij is op weg om een legende te worden. Hij moet Manchester City aan de eindzege in de Champions League helpen, besloot Richards die zelf bijna tien jaar het shirt van Man City droeg.