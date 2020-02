Chaotisch einde van periode zit Christian Brüls dwars: "Beerschot verdient periodetitel niet, maar ik feliciteer hen toch"

Westerlo mag zich opmaken voor play-off 2: het is geen periodekampioen. Een grote ontgoocheling uiteraard voor Christian Brüls en zijn medemaats. Dat ze er wrange gevoelens ten opzichte van Beerschot overhouden, is wel duidelijk.

Brüls probeerde het positieve te onthouden. "We hebben tweemaal meegedaan voor de periode. Over de rest moeten we niet spreken." Dat deden we uiteraard wel. Met alles wat er omheen gebeurde, was dit niet de typische voorbereiding van een wedstrijd. "We zijn wel bezig geweest met die verhalen in de krant, maar voor mij persoonlijk is dat geen excuus. Misschien dat andere spelers wel naar excuses zoeken."

Sommige mensen moeten het zo proberen

Op het moment dat Westerlo het moest waarmaken, kon het dat niet, in een weliswaar moeilijke verplaatsing. "Dit was de laatste match en het is een verdiende overwinning voor Union. Het is een tegenvaller. Beerschot heeft het nu toch op het veld gehaald, maar verdient de periodetitel niet. Sommige mensen moeten het zo proberen."

Brüls kan niet anders dan concluderen dat de kalender in het voordeel van Beerschot speelde. "Ze hadden geluk dat ze naar Lokeren, dat zo goed als failliet is, mochten. Ik heb gehoord dat het 0-2 was en dat er twee rode kaarten vielen voor Lokeren. Het is een beetje belachelijk. Het is niet verdiend voor Beerschot, maar ik feliciteer hen toch."