🎥 Supporters Beerschot vieren feest na het behalen van de periodetitel!

Beerschot is periodekampioen. Het won deze avond na een hectische wedstrijd op het veld van Sporting Lokeren met 0-2. De supporters van Beerschot vierden na de wedstrijd feest samen met de spelers.

Een duidelijk verschil bij de twee ploegen na de wedstrijd. De supporters van Lokeren waren gefrustreerd en zaten in zak en as. De politie had zelfs enkele middelen nodig om hen te stoppen. Killian Overmeire zag het met lede ogen aan.

Bij Beerschot was het uiteraard feest. Westerlo ging vanavond met 3-1 ten onder tegen Union en daardoor is ploeg van Losada periodekampioen. De supporters hadden uiteraard een reden om te vieren en ze deden het samen met de spelers. Bekijk hieronder enkele sfeerfilmpjes van na de wedstrijd!