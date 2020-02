Spelers 1B laten zich uit over titelpretendenten: "Het Beerschot-publiek blijft indrukwekkend"

1B nadert zijn ontknoping. OHL wou voor een unicum zorgen door de twee periodes te winnen, maar zal daar niet in slagen. In Leuven maken ze zich alvast op voor de promotiefinales. Wie wordt de tegenstander daarin: Beerschot? Of toch nog Westerlo?

Voetbalkrant.com sprak met ervaringsdeskundigen Glenn Neven (Lommel) en Wouter Biebauw (Roeselare). Zij speelden immers vier keer tegen alle titelpretendenten en weten dus als geen ander wat de kwaliteiten van deze teams zijn. Wat betreft de tweede periode, zijn de aanvoerders van Lommel en Roeselare eensgezind: het is Beerschot dat aan het langste eind zal trekken. "Ik schat zowel Westerlo als Beerschot heel hoog in, maar ik denk toch dat Beerschot het zal halen. Gezien hun programma en de inhaalmatch die ze achter de hand hebben, zijn ze torenhoog favoriet voor mij", aldus Wouter Biebauw. Ook Glenn Neven dicht de Mannekes de grootste kans toe: "Ik vind dat er weinig verschil zit tussen Westerlo en Beerschot. Misschien is Westerlo een iets betere ploeg dan Beerschot, maar ik heb vorige week nogmaals mogen ondervinden: dat Beerschot-publiek is indrukwekkend. Dat geeft de spelers een enorme boost. Ik gun het Westerlo, ook omdat het buren zijn, iets meer." Geen enkele ploeg legt dezelfde dominantie aan de dag als KV Mechelen vorig jaar- Wouter Biebauw Opvallend: hoewel zowel Biebauw als Neven OHL-Beerschot als finale zien, maakten deze twee ploegen niet het meest indruk op hen doorheen dit seizoen. "Voor mij is Virton de meest complete ploeg. Een heel sterke organisatie, voorin enkele erg goede voetballers en bovendien een sterke bank. Ze hebben ons veel pijn gedaan dit seizoen", bekent Glenn Neven. Wouter Biebauw kiest dan weer voor een ander team: "Op mij heeft Westerlo de beste indruk nagelaten. Ze spelen positief, aanvallend voetbal en hebben met Brüls en Abrahams twee klasbakken in huis. OHL is bij momenten heel indrukwekkend, maar hebben het toch moeilijk in 1B. Geen enkele ploeg legt dezelfde dominantie aan de dag als KV Mechelen vorig jaar. En dat is geen toeval: ook nu strijden ze, met dezelfde ploeg als vorig seizoen, nog mee voor POI", besluit Biebauw, die nog voor KV Mechelen uitkwam.