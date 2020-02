Hans Vanaken: "5-0 verliezen doet altijd pijn als voetballer"

Club Brugge is uitgeschakeld in de Europa League. De Belgische topclub verloor deze avond zwaar met 5-0 van Manchester United. Hans Vanaken was teleurgesteld na de wedstrijd, maar ook wel trots op de Europese campagne van zijn ploeg.

Vanaken zag dat zijn ploeg het in de beginfase al moeilijk had. "Ze kregen een paar mogelijkheden, maar ook wij hadden een kans via Mats Rits. Als wij onder de druk uit konden komen, zag je dat er wel iets mogelijk was, maar met tien man werd het natuurlijk een stuk moeilijker."

Het werd uiteindelijk nog een zware nederlaag voor Club Brugge. "Met 5-0 verliezen is nooit leuk als voetballer. Het is misschien wel Manchester United, maar we hadden natuurlijk op een beter resultaat gehoopt. Toch mogen we trots zijn op onze Europese campagne."

Recupereren

Door de uitschakeling heeft Club Brugge de komende weken minder matchen op het programma. "Het is misschien wel goed voor de recuperatie, maar daar waren we vandaag niet mee bezig. We wilden door naar de volgende ronde, maar het is jammer genoeg niet gelukt", aldus Hans Vanaken na de wedstrijd.