🎥 Barcelona lacht met Courtois: "De GOAT versus de huidige doelman van Real Madrid"

In Spanje wordt zondag El Clásico afgewerkt. Als Real Madrid de drie punten thuis houdt, wipt het naar de leiding.

In aanloop naar de topper sprak Thibaut Courtois met Eleven onder meer over Lionel Messi. "We bestuderen Messi niet anders dan een speler van Celta of Levante", zei de Rode Duivel onder meer (lees HIER).

Barcelona reageerde al snel. Het plaatste een compilatie op Twitter van alle doelpunten die Messi scoorde tegen Courtois. “The GOAT versus current Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois ...”, was het veelzeggende bijschrift. Shots fired.