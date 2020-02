Courtois: "We bestuderen Messi niet anders dan een speler van Celta of Levante"

Zondagavond krijgt Real Madrid Barcelona over de vloer. Door de nieuwe blessure van Eden Hazard zal er maar één Belg te bewonderen zijn.

Thibaut Courtois moet het Madrileense doel verdedigen tegen een zekere Lionel Messi. In een gesprek met Eleven had hij het over de Argentijnse superster.

“Toen ik mijn eerste seizoen voor Atlético speelde deed het mij natuurlijk wel iets. De eerste keer dat je op Camp Nou voetbalt… dat doet iedereen wel iets.”

“Maar nu ben ik niet echt meer met Messi bezig. Hij is een speler zoals een andere. We bestuderen hem zoals we dat doen met spelers van Celta of Levante.”