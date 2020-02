Bayern München maakt gehakt van Hoffenheim, Thorgan Hazard belangrijk met assist voor Dortmund

Deze middag stonden enkele wedstrijden van de 24ste speeldag op het programma in de Bundesliga. Bayern München maakte gehakt van Hoffenheim en Dortmund won met het kleinste verschil van SC Freiburg.

Bayern München heeft deze middag overtuigend gewonnen van Hoffenheim. De Duitse topclub won met 0-6. Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho(2x) en Goretzka konden scoren. Dankzij deze overtuigende zege blijft Bayern München uiteraard aan de leiding

Dortmund won met het kleinste verschil van SC Freiburg. Thorgan Hazard was enorm belangrijk, want hij gaf de assist aan Sancho. Dortmun staat nu gelijk met Leipzig op de tweede plaats op 4 punten van Bayern München.

Mönchengladbach had het dan weer niet onder de markt tegen Augsburg, maar ze wonnen wel. Het werd 2-3. Lars Stindl was de grote man bij Mönchengladbach met twee doelpunten. Finnbogason, ex-Lokeren, scoorde de aansluitingstreffer nog in het slot, maar het mocht dus niet baten. In de laatste wedstrijd won Mainz met 2-0 van SC Paderborn.