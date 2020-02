Opmerkelijk: er worden geen handen geschud in de Franse competitie vanwege het coronavirus

Een nogal ongewone beslissing van de Ligue de Football Professionnel (LFP) en de Fédération Française de Football (FFF). Ze hebben namelijk besloten dat de spelers in de Ligue 1 dit weekend geen handen mogen schudden.

Nu het coronavirus zich in Frankrijk begint te verspreiden, hebben de Franse voetbalautoriteiten voorzorgsmaatregelen genomen om een mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Het geldt voor alle competities in Frankrijk, dus ook voor de Ligue 1 en de Ligue 2.

In tegenstelling tot in Italië worden de wedstrijden niet geannuleerd, maar voor de spelers is het verboden om handen te schudden. Er zullen ook geen kinderen zijn om met de spelers op het veld te gaan voor de aftrap.