Sterk Union sluit af met 11 goals in 3 matchen: "Proficiat aan OHL en Beerschot, al zijn ze niet beter dan wij"

Straffe statistieken waar Union de reguliere competitie mee afsluit: een 7 op 9 en elf gemaakte doelpunten in de laatste drie wedstrijden. Er was dan ook fierheid over de prestatie tegen Westerlo. Tegelijkertijd was er ook teleurstelling, want het besef is aanwezig dat er meer in zat.

Kevin Kis vindt dat Union op de momenten van de waarheid even goed moet presteren als nu. "Op de bepalende momenten moeten we ook kunnen winnen. Als we de eerste kunnen bereiken bijvoorbeeld. Dan was het altijd een gelijkspel of een nederlaag. Als je ziet hoe goed we kunnen voetballen, is het een ontgoocheling dat we geen periode gewonnen hebben."

Vijf ploegen aan mekaar gewaagd

Het is zeker knap dat ze bij Union de schouders niet lieten hangen. "We mogen deze prestatie zeker niet vergeten en op ons elan verder gaan. Als we bevrijd spelen, kunnen we ver geraken. Ik wil proficiat zeggen aan OHL en Beerschot. Als je in de finale staat, heb je dat verdiend. Al zijn ze niet beter dan wij. Er waren vijf ploegen die aan mekaar gewaagd waren: OHL, Beerschot, Virton, Westerlo en wij."

Trainer Christiansen was net als Kis zowel fier als ontgoocheld. "Door bepaalde domme nederlagen hebben we geen periode kunnen pakken. Ik ben wel trots op mijn spelers. Ze zijn net als ik professioneel gebleven. We hebben drie van de vier wedstrijden gewonnen tegen één van de betere ploegen uit de reeks."