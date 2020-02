Twee Buffalo's neus aan neus met elkaar na match tegen AS Roma, Jess Thorup reageert op het incident

Bij KAA Gent was er eventjes tumult na de wedstrijd tegen AS Roma. Twee spelers gingen daarbij met elkaar in de clinch. Jess Thorup reageert.

Colin Coosemans en Giorgi Kvilitaia raakten even met elkaar in de clinch na de wedstrijd tegen AS Roma. De twee stonden neus aan neus.

Incident gesloten

"Ik heb ondertussen beelden gezien van wat er is gebeurd en heb beiden in mijn bureau geroepen vrijdag", aldus Jess Thorup in Het Laatste Nieuws.

"Ze moesten er beiden zelf om lachen dat het een item is geworden. Ik snap dat er heisa is om zo iets, maar ik kan enkel zeggen dat het incident intern al gesloten is ondertussen."