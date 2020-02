Joren Dom euforisch na winst periodetitel: "Nu hopelijk derde keer, goede keer"

Beerschot werd gisteren periodekampioen na een 0-2 overwinning op het veld van Sporting Lokeren. Westerlo verloor van Union, waardoor de ploeg van Losada de eventuele wedstrijd tegen Virton niet eens meer nodig heeft.

Joren Dom speelde een sterk seizoen en ook gisteren was hij één van de betere spelers op het veld. Na de match was hij zeer euforisch. "Het is geweldig. We hadden een gemotiveerde tegenstander verwacht, maar wij sloegen op de juiste momenten toe."

Nu kijkt Joren Dom uit naar de promotiefinale tegen OHL. Volgens de middenvelder van Beerschot is er zeker iets mogelijk. "Het is de derde keer, dus hopelijk derde keer, goede keer. OHL speelde een goed seizoen, maar we hebben ze al eens geklopt dit seizoen en wij hebben ook meer ervaring met dit soort wedstrijden", aldus Dom bij Sporza.

Union-Westerlo

Westerlo verloor gisteren op het veld van Union, maar de spelers van Beerschot wisten natuurlijk ook tijdens hun wedstrijd wat er daar aan het gebeuren was. "We moesten bij de les blijven na het goede nieuws uit Union-Westerlo en we kwamen niet meer in de problemen. Het is fantastisch dat we de finale bereikt hebben", concludeert Dom.