Ongelooflijk: ploeg van Castagne scoorde 70ste doelpunt na derde zevenklapper van het seizoen

Het Italiaanse Atalanta gooit hoge ogen momenteel. De ploeg lijkt te scoren alsof het niets is. De ploeg won - zonder Timothy Castagne - zondag weeral met 2-7 op verplaatsing bij Lecce.

Het is zowaar de derde zevenklapper van het seizoen voor Atalanta. Ze wonnen ook al een paar keer met 5-0. Na 25 speeldagen staan ze vierde in de Serie A en hebben ze 70 (!) doelpunten gemaakt. Dat zijn er tien meer dan leider Lazio en 22 meer dan Juventus.

In Europa moeten ze enkel PSG en Bayern München laten voorgaan. Gemiddeld scoren ze 2,8 doelpunten per match. Enkel Bayern doet beter met 2,96 doelpunten per wedstrijd.