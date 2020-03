Kotysch stelt OHL-fans gerust: "We zullen op de afspraak zijn"

Nu de reguliere competitie in 1B voorbij is, is het money time voor OHL. Nadat ze de eerste periode wonnen, liep het in de tweede periode stukken minder vlot voor Kotysch en co. Reden tot paniek is er echter niet volgens de Duitse verdediger, die nog voor STVV speelde.

Een op twaalf: dat is de schamele balans van de Leuvenaars uit hun vier laatste wedstrijden. In hun laatste drie wedstrijden slikten ze maar liefst 11 doelpunten. Van paniek is er echter geen sprake, zo laat Kotysch verstaan op de clubwebsite. "We hebben nu een kleine week om ons voor te bereiden op de promotiefinales. Wij zullen op de afspraak zijn." De Duitser promoveerde al eens met Kaiserslautern en STVV en kent het gevoel dus als geen ander. "Het worden sowieso twee mooie duels tegen Beerschot. Het zal op het scherpst van de snee zijn, met veel intensiteit. Finales zijn altijd speciaal. Dat zijn de wedstrijden waarom je voetballer bent geworden. Er is niets mooier dan met een beker kunnen zwaaien, geloof mij", aldus de Duitser.





Volg Beerschot - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (08/03).