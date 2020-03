🎥 Jonge Belg Stephane Omeonga laat van zich horen met weergaloze treffer in de Schotse beker

In de Schotse bekercompetitie plaatste eersteklasser Hibernian zich vrijdag voor de halve finale na een 5-2 overwinning tegen Inverness Caledonian Thistle. Hibernian is de ploeg van Stephane Omeonga.

Stephane Omeonga kwam in de eerste helft van dit seizoen nog uit in ons land, maar bij Cercle Brugge kon hij zich niet opwerpen tot basisspeler. Hij kwam maar vier keer in actie voor de Vereniging.

De 23-jarige Belg -deze zomer stond hij nog met de Jonge Duivels op het EK U21- keerde vervroegd terug van zijn uitleenbeurt, waarop Genoa, zijn moederclub, de middenvelder naar Hibernian stuurde. Voor de tweede keer al, want hij maakte er ook de tweede helft van vorig seizoen vol.

In de beker tegen Inverness tekende onze landgenoot voor de 4-1. Enig mooi, met veel gevoel, maar ook met de juist dosis kracht!