Bayern München herstelt oude wetten: Benito Raman moet DFB Pokal uit zijn hoofd zetten

Benito Raman is in Duitsland bezig aan een sterk seizoen bij Schalke 04. Het had dan ook fijn geweest om dit ook om te zetten met een echte prijs. Dat lijkt er echter niet in te zitten. Schalke is in de kwartfinales van de DFB Pokal uitgeschakeld door Bayern München.

De thuismatch tegen Bayern was een mooie gelegenheid om nog eens te schitteren voor Raman. De ploeg die de voorbije jaren zwaar domineerde in Duitsland, is echter weer op kruissnelheid gekomen. Bayern staat aan de leiding in de competitie en hield ook in het bekerduel in Gelsenkirchen het hoofd koel.

Kimmich bracht de bezoekers enkele minuten voor rust op voorsprong. Raman was op de bank gestart en werd in de tweede helft nog in de strijd gegooid om het tij te keren, maar dat bleek niet meer mogelijk. Het bleef in de VELTINS Arena bij 0-1. Een zuinige zege dus voor Bayern. Voor Schalke is de bekerdroom voorbij.