Lierse-Kempenzonen leeft op hoop na stuntzege: "Getoond waar Lierse voor staat" en "Dan zullen we ons vel redden"

Lierse-Kempenzonen leeft nog. Het won een levensbelangrijk duel tegen Thes Sport en deed zo een prima zaak in de strijd om het behoud.

Lierse-Kempenzonen wil zich graag redden in de Eerste Amateurklasse en zal daarvoor nog wat punten moeten pakken de komende zeven speeldagen. De Kempenaars staan momenteel veertiende op zestien ploegen en hebben dus nog werk aan de winkel.

Vel redden

"Blijven wij onze eigen wedstrijden winnen, dan zullen we ons vel redden. Als we tegen Heist dezelfde concentratie en grinta aan de dag, dan moeten we in onze kansen geloven", aldus matchwinnaar Jonas Vinck in Gazet van Antwerpen.

Hannes Smolders pikte in: "We hebben we getoond waar Lierse voor staat: nooit opgeven en tot het uiterste willen gaan. Dat zit ingebakken in de jongens die de komende weken deze club naar een veilige plaats moeten brengen."