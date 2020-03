Cyriel Dessers vereerd met zijn selectie voor Nigeria: Amokachi en Kanu achterna

Woensdag 4 maart kreeg Cyriel Dessers het nieuws dat hij voor de eerste keer in de voorselectie van de Nigeriaanse nationale ploeg zat. Nigeria speelt binnenkort tegen Sierra Leone en de in Tongeren geboren aanvaller is van de partij.

Cyriel Dessers trok in 2016 de deur van de Belgische competitie achter zich dicht voor een Nederlands avontuur. Eerst bij NAC Breda, vervolgens bij Utrecht. Nu maakt hij het mooie weer bij Heracles waar hij topschutter is met 15 goals.

Vandaar dus de oproepingsbrief van de Nigeriaanse voetbalbond. "Een hele eer", liet hij al weten. Je zou voor minder, want bij de Super Eagles kan hij in de voetsporen treden van enkele legendarische aanvallers.

Daniel Amokachi bijvoorbeeld, de spits die vanaf 1990 voor Club Brugge uitkwam. Hij werd er international en behoorde tot de eerste Nigeriaanse delegatie op een WK. Tegen Bulgarije maakte het tweede WK-doelpunt ooit voor zijn land en hij werd in 1994 zelfs groepswinnaar in de VS.

Of Nkwankwo Kanu. Net zoals Dessers actief in de Eredivisie. Kanu's eerste Europese club was Ajax. Later trok hij nog naar Inter en Arsenal, waar hij deel uitmaakte van het onoverwinnelijke team van 2003/04, weliswaar als invaller.

Ten slotte is er nog Jay-Jay Okocha. Een echte aanvaller was hij niet, maar hij stond wel op drie WK's met Nigeria. Het bekendst is hij misschien wel om zijn goal voor Eintracht Frankfurt tegen Bayern München, waar hij Oliver Kahn belachelijk draaide.