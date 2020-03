Borussia Dortmund wil een derde Rode Duivel (en ze zijn al aan het praten)

Borussia Dortmund en Rode Duivels is wel een goeie match. Zo denken de Borussen er zelf ook over, want ze willen er nog een derde bijhalen.

Volgens La Dernière Heure zijn er al gesprekken geweest tussen de entourage van Thomas Meunier en de Duitse topclub. De rechtsachter is ook een buitenkansje, want aangezien PSG nog steeds zijn contract niet verlengd heeft, mag hij gratis vertrekken. Trainer Lucien Favre is een fan van de Rode Duivel. Bij PSG is hij de laatste maanden weer basisspeler, maar de onderhandelingen over zijn nieuw contract blijven al meer dan een jaar uit en Meunier is dat zelf ook wat beu.